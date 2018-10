Eulen binden Kapitän

Ludwigshafen.Gunnar Dietrich, der das Trikot mit der Nummer 8 trägt, unterschrieb sein neues Arbeitspapier bis 2021. Der Rückraumlinke besitzt als Abwehrchef eine tragende Rolle in der Mannschaft – das zeigt auch sein wichtiger Ausgleichstreffer in letzter Sekunde beim Punkgewinn in Lemgo. Auch neben der Platte zählt der von HZ Promotion präsentierte Routinier zu den Führungsspielern und fungiert als Vorbild für die jüngste Mannschaft der Liga.

Dietrich, der nach kurzem Gastspiel in Lemgo, vor fünf Jahren zu den Eulen zurückkehrte, bindet sich nun ligaunabhängig an die Eulen. „Ich freue mich, weiterhin ein Teil der Mannschaft zu sein, denn ich will gemeinsam mit dem Team unsere Ziele erreichen“, so Dietrich. „Als das Angebot kam, war es nicht nötig, lange zu überlegen, da ich mich bei den Eulen und auch in der Region mehr als wohlfühle.“

Sprachrohr der Mannschaft

Trainer Ben Matschke erklärte: „Gunnar ist als Kapitän nicht nur für mich eine wichtige Stütze und als Ansprechpartner mein verlängerter Arm. Unser Abwehrchef ist auf und neben der Platte stets präsent und geht immer voran. Aufgrund seiner Erfahrung ist Gunnar auch ein Vorbild für unsere jungen Spieler.“

„In seiner Funktion als Kapitän ist er auch nach außen hin das Sprachrohr der Mannschaft“, so Geschäftsführer Marcus Endlich. „Die Gespräche im Vorfeld der Verlängerung waren sehr positiv und einstimmig. Deshalb freut es mich, dass Gunnar sich unabhängig der Liga unserer Mission anschließt und den Eulen weiterhin erhalten bleibt.“ red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.10.2018