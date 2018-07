Eulen gehen das nächste Wunder an

Anzeige

LUDWIGSHAFEN.Vor fünf Wochen hatte der Handball-Bundesligist „Die Eulen“ in seiner langen Vereinsgeschichte das „Wunder von Ludwigshafen“ vollbracht und sich nach dem dritten Aufstieg erstmals den Klassenerhalt in der höchsten deutschen Spielklasse in der Saison 2017/18 gesichert. Dementsprechend groß ist bei den Pfälzern jetzt die Vorfreude vor dem Auftakt in die Vorbereitungsphase. Am letzten August-Wochenende starten die Eulen mit der Auswärtspartie beim Bundesliga-Aufsteiger Bergischer HC in die Saison 2018/19.

Wenn das Spiel gegen den Aufsteiger am 26. August angepfiffen wird, liegen sechs Wochen Vorbereitung hinter den Mannen von Trainer Ben Matschke. Der Coach versammelt er seine Akteure heute erstmals zur Leistungsdiagnostik, ehe sechs Tage später der erste offizielle Fototermin stattfindet. Den ersten sportlichen Vergleich gibt es ebenfalls an diesem Abend: Am 20. Juli zeigen die Eulen wieder einmal Herz für andere und werden zu einem Benefizspiel zugunsten des an Blutkrebs erkrankten Jamie Neiss zum Oberligisten HSG Worms (20 Uhr, Nikolas-Dörr-Halle, Worms) reisen.

Erste Pflichtaufgabe im Pokal

Nur fünf Tage später reisen die Eulen in die Westpfalz, wo sie bei einem Testspiel auf den Süd-Drittligisten TuS 04 Dansenberg treffen. Ihr erstes Turnier bestreiten die Schützlinge von Trainer Ben Matschke dann am 28. und 29. Juli, wenn sie beim f.a.n. Cup im fränkischen Kleinostheim, wo sie in ihrer ersten Partie auf den ambitionierten Zweitligisten HSC 2000 Coburg treffen werden. Bei einem Sieg folgt die nächste Partie gegen den Sieger zwischen dem TV Hüttenberg und dem Gastgeber TV Großwallstadt.