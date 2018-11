Eulen hoffen auf Coup

LUDWIGSHAFEN.Die Eulen Ludwigshafen haben neues Selbstbewusstsein getankt. Nach dem 27:24-Heimerfolg gegen den SC DHfK Leipzig sind die Chancen auf den Klassenerhalt wieder gestiegen. Heute müssen die Eulen ab 20 Uhr bei der HSG Wetzlar ran. „Ich freue mich unheimlich für die Mannschaft, dass sie gegen Leipzig endlich die zwei Punkte geholt hat“, sagt Coach Benjamin Matschke. Linksaußen Jannik Hofmann betont vor dem Spiel in Wetzlar: „Der Sieg gegen Leipzig hat uns gut getan, doch darauf können und wollen wir uns nicht ausruhen. Wir bleiben fokussiert und fahren nicht nach Wetzlar, um dort die Punkte kampflos abzugeben.“

In Wetzlar sind die Eulen, die nur noch zwei Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz haben, wieder nur Außenseiter. Die HSG ist Liga-13., gewann zwei ihrer letzten fünf Spiele. Nach dem 19:29 gegen den Rekordmeister aus Kiel war das Team von Trainer Kai Wandschneider zuhause gegen Göppingen erfolgreich (26:21). Es folgte ein Sieg in Gummersbach (24:19), doch nach Niederlagen in Berlin (24:29) und in Minden (22:24) stehen die Nordhessen unter Druck. „Wir werden alles versuchen, um vielleicht für eine Überraschung zu sorgen“, unterstreicht Matschke. bol

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.11.2018