Eulen jubeln über späten Ausgleich

Ludwigshafen.Wieder große Freude bei den Eulen Ludwigshafen: Der Handball-Bundesligist rang am Donnerstag in der Friedrich-Ebert-Halle der TSV Hannover-Burgdorf ein 27:27 (11:14) ab. Drei Sekunden vor Schluss gelang Hendrik Wagner der Ausgleich.

Die Eulen, die kurzfristig auf den verletzten Pascal Durak verzichten musste, begannen mit Gunnar Dietrich auf der halblinken Position und Jan Remmlinger auf Linksaußen. Der Russe Azat Valiullin stand mit Christian Klimek im Mittelblock. Erst nach vier Minuten gelang Hannover der erste Treffer des Spiels, Remmlinger erzielte die ersten beiden Treffer der Pfälzer. Die Eulen legten zunächst vor und führten mit 8:7 (16.). Doch dann gab es einen Bruch im Spiel der Friesenheimer. Hannover ging mit 10:8 (21.) in Front und baute den Vorsprung in der Schlussphase der ersten Halbzeit auf drei Tore aus.

18:15 lagen die Niedersachsen nach 36 Minuten in Front. Doch die Eulen kämpften. Wagner lief im Rückraum zu seiner Höchstform auf, Keeper Martin Tomovski hatte starke Szenen. Dominik Mappes schloss einen 3:0-Lauf der Eulen ab und glich zum 18:18 (41.) aus. Der Spielmacher glänzte auch danach in der Offensive. Doch in der Defensive stimmte es nicht mehr. Tomovski bekam keine Hand mehr an den Ball, musste in der 51. Minute für Gorazd Skof weichen. Dann verletzte sich auch noch Abwehrspezialist Christian Klimek, er humpelte gestützt von zwei Betreuern aus der Halle (51.). Hannover ging wieder mit 24:22 (51.) in Front. Die Eulen gaben aber nicht auf. Wieder einmal hielt Torwartroutinier Skof die Pfälzer im Spiel. Mappes erzielte das 26:26 (59.).

Die Schlussphase wurde zum Krimi. Ivan Martinovic brachte die Recken mit 27:26 in Front. Dann brachten die Eulen den siebten Feldspieler. Wagner tankte sich durch und traf.

Eulen: Tomovski, Skof (ab 51.) – Remmlinger (4), Valiullin (1), Klein (3), Haider (1), Mappes (7), Wagner (4), Klimek (2), Scholz (1), Wernig(1), Neuhaus (2), Meddeb, Bührer, Dietrich (1). bol

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.10.2020