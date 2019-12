Eulen klarer Außenseiter

Ludwigshafen.Der Meister kommt in die Eberthalle: Die Bundesliga-Handballer der Eulen Ludwigshafen empfangen am Donnerstag, 19 Uhr, die SG Flensburg-Handewitt. Die Pfälzer sind als Tabellenvorletzter klarer Außenseiter. Doch in den vergangenen Partien haben die Eulen auch gezeigt, dass sie mit den Topclubs mithalten können – zumindest 50 Minuten lang.

Alexander Falk machte seinem Trainer Benjamin Matschke zuletzt viel Freude. Der 22-Jährige ist als Rechtsaußen in dieser Saison eine Bank bei den Ludwigshafenern. Falk weiß aber auch: Zuletzt hat sich sein Team trotz starker Leistungen nicht belohnt. „Flensburg ist natürlich der haushohe Favorit“, sagt der 26-Jährige und findet: „Wir haben im Hinspiel gezeigt, dass wir mithalten können, waren in der 50. Minute sogar mit drei Toren vorn und haben es leider nicht geschafft, den Sack zuzumachen.“ Falk betont: „Wir wollen auf uns schauen, mit einer starken Abwehr hinten gut stehen und lange Angriffe spielen, um technische Fehler zu vermeiden, denn sonst werden wir von Flensburg überrollt.“

Trainer Matschke sieht es ähnlich: „Über die Weltklasse des Gegners müssen wir nicht sprechen. Das ist zudem eine eingespielte Mannschaft. Aber trotzdem wollen wir auch in diesem Spiel versuchen, dran zu sein.“ Die Basis seine eine gute Abwehr: „Wir wollen auch gegen den Meister eine starke Deckung stellen mit einem guten Torhüter dahinter. Wir wollen mutig sein“, so Matschke. Einen Vorteil für sein Team sieht er zudem im Pensum, das Flensburg bislang absolviert hat: „Die SG hat viele Spiele in den Knochen und wird auch froh sein, wenn es in den Urlaub geht.“ bol

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.12.2019