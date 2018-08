Eulen ohne Salger beim Pokal-Auftakt

LUDWIGSHAFEN.Hiobsbotschaft für die Eulen Ludwigshafen. Vor dem ersten Spiel des Handball-Bundesligisten im DHB-Pokal am Samstag um 16 Uhr in der ersten Runde gegen den VfL Pfullingen müssen die Pfälzer bereits den ersten Verletzten melden. Erwischt hat es ausgerechnet Neuzugang Stefan Salger.

Der 22-Jährige hat sich im Training eine Außenbandverletzung zugezogen. Eulen-Trainer Ben Matschke kann erst in gut zwei Wochen wieder mit Salger planen. Somit fehlt der 2,07 Meter große Rückraumspieler beim Pokalwochenende in Pfullingen und fällt voraussichtlich auch für das Auftaktspiel in der Liga beim Bergischen HC aus.

„Der Ausfall nimmt uns Optionen, doch wir wollen als Mannschaft alles geben. Solche Rückschläge müssen wir kompensieren können“, fordert Matschke mit Hinblick auf das erste Pflichtspiel. Bei einem Sieg würden es die Pfälzer im nächsten Spiel mit dem Sieger der Partie zwischen dem Bergischen HC und der HG Saarlouis zu tun bekommen. bol

