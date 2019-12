Eulen rechnen sich etwas aus

Ludwigshafen.Erst hat Geschäftsführerin Lisa Heßler vorzeitig ihren Vertrag verlängert. Nun machte in dieser Woche auch Erfolgscoach Benjamin Matschke Nägel mit Köpfen und bleibt den Eulen Ludwigshafen weiter erhalten. Die Pfälzer denken also perspektivisch – auch wenn noch lange nicht klar ist, in welcher Liga es im nächsten Jahr weitergeht. Schließlich haben die Eulen vier Punkte Rückstand auf den drittletzten Tabellenrang und am Donnerstagabend empfangen die Ludwigshafener um 19 Uhr in der heimischen Friedrich-Ebert-Halle in Friesenheim die favorisierte TSV Hannover-Burgdorf.

Die Rollen gegen Hannover, das nur zwei Pluspunkte weniger als Spitzenreiter THW Kiel aufweist und zuletzt die Rhein-Neckar Löwen aus dem Pokal kegelte, sind also klar verteilt, doch nach der starken Leistung zuletzt in Melsungen und zu Hause gegen den SC Magdeburg rechnet man sich in Ludwigshafen doch etwas aus. Schließlich schrammten die Eulen jeweils nur ganz knapp an der Sensation vorbei.

Viel Respekt vor Morten Olsen

„Hannover ist sicherlich das Team, das in der bisherigen Saison für die meisten positiven Schlagzeilen gesorgt hat“, sagt Matschke. „Sie haben in jedem Spiel einen klaren Plan und ihr Trainer Antonio Carlos Ortega macht da einen phantastischen Job. Hannover hat zudem viel Qualität im Kader mit zwei guten Torhütern, die Nationalspieler Fabian Böhm und Tim Kastening sowie natürlich Weltmeister Morten Olsen.“

Doch Matschke glaubt an eine Chance für eine Überraschung. „Es wird eine maximal schwere Aufgabe, aber das sind wir gewohnt. Wir wollen an die Spiele der vergangenen Wochen anknüpfen und Sequenzen gewinnen. Der erste Fokus muss sein, dass wir unsere beste Leistung abrufen. Was dann am Ende möglich ist, werden wir sehen, hängt aber natürlich auch vom Gegner ab“, erklärt der 37-Jährige, der seit fünf Jahren bei den Eulen ist und das Team wie im Vorjahr erneut zum Ligaverbleib führen möchte.

Hannover-Burgdorf kommt mit breiter Brust nach Ludwigshafen. Mit einem Tor von Morten Olsen Sekunden vor dem Spielende gewannen die Recken in der vergangenen Woche das DHB Pokal-Viertelfinale mit 31:30 bei den Rhein-Neckar Löwen, danach feierten die Niedersachsen einen 31:28-Erfolg in der Liga über die Füchse Berlin.

„Wir müssen versuchen Olsen in den Griff zu bekommen, der zur Zeit wirklich überragend spielt. Wenn uns das alles gelingt, ist das der Schlüssel gegen Hannover“, erklärt Eulen-Rückraumspieler Max Neuhaus.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.12.2019