Eulen suchen Feinschliff

Ludwigshafen.Am Wochenende gastiert Handball-Bundesligist Eulen Ludwigshafen in Pfullingen. Dort wird die erste Runde des DHB-Pokals ausgespielt. Zunächst geht es am Samstag um 16 Uhr gegen Drittligist und Ausrichter Pfullingen. „Wir werden die Partie mit dem nötigen Respekt und der erforderlichen Konsequenz angehen“, versichert Eulencoach Ben Matschke. „Die Mannschaft will ihre Stärken ausspielen und dieses Spiel unbedingt gewinnen“, so unser Rechtsaußen Alex Falk.

Der Sieg muss her, um am Sonntag voraussichtlich gegen den Bergischen HC (13 Uhr) anzutreten. Die mögliche Begegnung wiederholt sich einige Tage später im Ligabetrieb, wenn die Eulen am ersten Spieltag (26. August, 16 Uhr) in Solingen um zwei Punkte kämpfen. „Während des Pokalwochenendes ist es unser Ziel, das defensive Zusammenspiel sowie die Abstimmung mit dem Torhüter weiter zu verbessern und auch die letzten Anweisungen des Trainers umzusetzen“, so Falk.

Denn Coach Matschke forderte sein Team nach dem Testspiel gegen den ukrainischen Champions-League Teilnehmer Motor Zaporoshje vergangene Woche: „Wir haben Vieles gesehen, was gut lief, doch auch Einiges, woran wir arbeiten müssen. Bis zum Pokalturnier müssen wir den Feinschliff finden.“ In Pfullingen kann der Trainer bis auf den langzeitverletzten Jan Remmlinger und Rückraumshooter Stefan Salger, der sich im Training eine Außenbandverletzung zuzog, personell aus dem Vollen schöpfen. red

