Eulen wittern ihre Chance

LUDWIGSHAFEN.Die Eulen Ludwigshafen kämpfen weiter um den Verbleib in der Handball-Bundesliga. Am heutigen Donnerstag gibt es für die Pfälzer die nächste Chance, Boden auf den Drittletzten VfL Gummersbach gut zu machen. Die Eulen, die derzeit vier Punkte hinter den Oberbergischen liegen, empfangen um 19 Uhr in der heimischen Friedrich-Ebert-Halle den Tabellenachten Frisch Auf Göppingen.

„Es wird nur zusammen gehen“, sagt Eulen-Trainer Benjamin Matschke, der nach der zweiwöchigen Pause wieder einige Alternativen mehr im Kader hat. „Ich kann wohl mit allen Spielern planen“, sagt der Trainer. Die Mannschaft sei heiß auf die Begegnung. Das unterstreicht auch Linksaußen Jannik Hofmann, der klar macht: „Wir werden brennen. Mit Kampf, Emotionen und Leidenschaft wollen wir die nächsten Punkte einfahren.“ Göppingen scheint schlagbar. Frisch Auf hat aus den letzten fünf Spielen nur einen Sieg geholt. Den holten die Göppinger allerdings auswärts bei den Füchsen Berlin (33:29). Zuletzt reichte es für den Achten gegen GWD Minden aber nur zu einem 21:21. Das Hinspiel verloren die Eulen nach hartem Kampf mit 26:30. „Wir brauchen einen guten Abend, um Göppingen zu schlagen“, sagt Coach Matschke.

Unterdessen laufen die Planungen bei den Eulen zweigleisig – und bislang auch ganz gut. Mit Alexander Falk, Pascal Bührer, Gunnar Dietrich, Jannik Hofmann, Jerome Müller, Jan Remmlinger, Maximilian Haider, Daniel Hideg, Frederik Stüber und Torwart Stefan Hanemann haben zehn Spieler des aktuellen Kaders schon schriftlich zugesagt, auch bei einem Abstieg zu bleiben. Pascal Durak soll in den kommenden Tagen seinen Vertrag verlängern. Alexander Feld, der gegen Göppingen spielen soll, sowie Azat Valiullin und Kai Dippe sind noch fraglich. Alle drei Akteure würden die Eulen gerne halten. Doch wenn das Team aus der Ersten Bundesliga absteigt, ist zweifelhaft, ob das Trio bei den Pfälzern bleiben will.

Der Etat von in dieser Saison 1,7 Million Euro wollen die Ludwigshafener laut Geschäftsführerin Lisa Heßler offenbar auch in der nächsten Saison halten. Trainer Benjamin Matschke hat auch schon zugesagt. Somit dürfte feststehen: Auch wenn die Aufholjagd in den kommenden Wochen nicht mehr erfolgreich sein soll. Die Eulen dürften in der nächsten Saison der Zweiten Bundesliga eines der Top-Teams sein.

Bei der Partie am heutigen Gründonnerstag in der Friedrich-Ebert-Halle findet zugleich der Familientag statt. Die Begegnung wird unter dem Zeichen der deutschen Krebshilfe stehen. bol

