Ex-Spieler kommt als Trainer

Mannheim.Die Mannheim Tornados starten mit einem neuen Trainer in die nächste Saison. Der deutsche Baseball-Rekordmeister lotste Sascha Lutz vom Vizemeister Heidenheim Heideköpfe in die Quadratestadt. „Sascha ist ein guter Typ mit einem guten Namen in der Branche. Vielleicht gelingt es ihm, einige junge deutsche Spieler zu uns zu locken“, hofft Tornados-Präsident Peter Engelhardt auf eine Sogwirkung.

Lutz ist bei den Tornados kein Unbekannter. Von 2009 bis 2012 trug er das Trikot des Traditionsvereins, den der Nationalspieler auch als Kapitän aufs Feld führte. Über Stuttgart landete er vor vier Jahren bei den Heideköpfen, mit denen er 2015 und 2017 den Titel gewann. Auch in der gerade abgelaufenen Saison spielte der 34-Jährige um die Meisterschaft, Heidenheim musste sich in einer packenden Finalserie den Bonn Capitals geschlagen geben. Gegen die Wertung läuft aber noch ein Protest.

„Wir haben eine gute Lösung gefunden, zumal Sascha betont hat, dass er gerne länger bei uns bleiben würde“, sagt Engelhardt. In den vergangenen Jahren hatten die Tornados mit ihrer Trainerwahl oft kein Glück, zuletzt musste Dave Daniels nach nur wenigen Saisonpartien wieder gehen. Arlen Barrera übernahm den Job und sorgte dafür, dass die Mannheimer die Spielzeit ordentlich zu Ende brachten.

Lutz wird bei den Tornados nicht nur an der Seitenlinie stehen und die Kommandos geben, sondern auch noch selbst zum Schläger greifen. „Er ist gut in Form“, sagt Engelhardt über den Outfielder, der als Grundschullehrer in Frankfurt arbeitet und nach Mannheim pendeln wird.

