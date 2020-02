Ex-Waldhöfer Ibrahimaj hakt Leidenszeit ab

Mannheim.Bei Uerdingen bereitet ein früherer Waldhöfer den Siegtreffer vor, Spitzenreiter Duisburg steckt in einer Ergebniskrise, Zweitliga-Absteiger Magdeburg rutscht immer tiefer in den Keller – und der TSV 1860 München handelt sich bei der Suche nach einem Ausweichstadion eine Absage nach der anderen ein. Unser wöchentlicher Blick auf die Rivalen des SV Waldhof in der 3.

...