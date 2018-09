Extra-Lob für Bernet

Nürnberg.„Es ist immer schwierig, hier zu gewinnen.“ Trainer Michael McCann nahm den 1:0 (1:0)-Sieg in der Hockey-Bundesliga beim Nürnberger HTC zufrieden zur Kenntnis, hatte man doch in der vergangenen Saison bei den Franken noch mit 2:3 verloren. Für den 19-jährigen Thimo Bernet war es sein erstes Bundesligaspiel im MHC-Tor, und der Vertreter des verletzten Stammkeepers Lukas Stumpf machte seine Sache gut.

„Wir hatten fünf Strafecken gegen uns, das hat er wirklich sehr gut gemacht“, hob McCann den Schlussmann der Blau-Weiß-Roten heraus. Ein weiteres Lob des Trainers galt dem jungen Verteidiger Jon Mechtold, der in Abwesenheit des verletzten Philipp Huber in der Abwehr die Fäden zog. „Ohne Stumpf und Huber hat sich das Team sehr kämpferisch und defensiv stark präsentiert – obwohl wir sogar zehn Minuten in Unterzahl überstehen mussten“, war McCann mit der Mannschaftsleistung einverstanden.

„Nürnberg hat sich nicht hinten reingestellt und in einem engen Spiel auch ganz schön Druck auf unser Tor gemacht. Da war unser Sieg durchaus etwas glücklich, aber wir haben eben getroffen und der NHTC nicht“, hätte der Australier ein Remis eigentlich als durchaus gerechtes Endergebnis angesehen.

Dass der entscheidende Treffer der Partie schon gegen Ende des ersten Spielviertels fallen würde, konnte keiner ahnen. In der 14. Minute nutzte der argentinische Spezialist Gonzalo Peillat die einzige MHC-Strafecke zum 1:0. and

