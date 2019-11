Faden reißt bei der VSG

Mannheim.Die Oberliga-Herren der VSG Mannheim DJK/MVC haben ihre Niederlagenserie mit einem 3:1-Heimsieg (25:21, 22:25, 26:24, 25:20) gegen den FT Freiburg beendet, die Regionalliga-Volleyballerinnen sind weiter im Abwärtssog. Sie verloren 0:3 beim Förderverein Tübinger Modell (21:25, 20:25, 20:25).

Trotz der Schlappe hielten die Aufsteigerinnen aus Mannheim gut mit, doch immer wieder riss der Faden im von Verletzungen geplagten Team von Trainerin Kathi Trübenbach. Anfangs fehlte der Dampf bei den Aufschlägen, im zweiten Durchgang musste erst Alicia Rose verletzt vom Feld, dann mangelte es an Konstanz, um die Verwirrung zu nutzen, für die die eingewechselte Linkshänderin Laura Johannes sorgte.

Im dritten Satz zeigten die Mannheimerinnen zunächst die von der Trainerin verlangten Tugenden Mut und Leidenschaft, setzten mit starken Aufschlägen sowie variablen Angriffen auch Nadelstiche, und hielten das Spiel lange offen. Doch dann riss erneut der Faden.

Am Samstag will der Tabellenneunte in der Heimpartie gegen den TSV Burladingen (10.) alles daran setzten, wieder selbst zu punkten. (20 Uhr, Bertha-Benz-Halle). Die Verbandsliga- Damen (4.) treten in der Brüder-Grimm-Schule (15 Uhr) zum Derby beim ASC Feudenheim an (10.). Die Oberliga-Herren (7.) reisen am Sonntag nach Bühl (4.). sd

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.11.2019