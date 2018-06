Fahrt zum Titelverteidiger

Anzeige

Kantersieg gegen Duisburg

Auf der anderen Neckarseite schossen sich die Damen des Mannheimer HC für das Final Four am kommenden Wochenende in Krefeld warm, als sie den bereits als Absteiger feststehenden Club Raffelberg aus Duisburg mit 10:0 (4:0) abfertigten. „Wir haben jetzt in den letzten drei Pflichtspielen 22 Tore geschossen“, lobte MHC-Trainer Philipp Stahr den Auftritt des Vizemeisters 2017, der es nun am Samstag als Hauptrundenzweiter im DM-Halbfinale mit dem drittplatzierten Titelverteidiger UHC Hamburg zu tun bekommt. and

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 06.06.2018