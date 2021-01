Fast so viele Zuschauer wie einst in der Bundesliga

Mannheim.Auf die aktuellen Entwicklungen in der 3. Liga schaut auch Markus Kompp mit einer gewissen Sorge. „Alle, die vor einem Jahr die Zeichen der Zeit nicht erkannt haben, stehen jetzt mit dem Rücken zur Wand“, sagte der Geschäftsführer des SV Waldhof dieser Redaktion zu den wirtschaftlichen Schwierigkeiten einiger Rivalen in der Corona-Krise. Am Donnerstag hatte der KFC Uerdingen angekündigt, einen

...