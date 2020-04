Fatale Kurzarbeit

Berlin.Spielerberater Jörg Neblung sieht die wegen der Corona-Krise überall drohende Kurzarbeit im deutschen Fußball durchaus als existenzgefährdend für einige Vereine unterhalb der Bundesliga an. „Nehmen wir das Beispiel Meppen, Dritte Liga. Ein Familienvater bekommt nur noch 67 Prozent, ein Alleinstehender 60 Prozent. In diesen Gehaltsbereichen ist das ein deutlicher Einschnitt“, sagte der frühere Berater von Nationaltorhüter Robert Enke der „Frankfurter Rundschau“. Auch der Mannheimer Drittligist SV Waldhof hatte wie Meppen Kurzarbeit angemeldet, zwei Spieler hatten diesem Schritt ihre Zustimmung verweigert.

„Gehen wir noch eine Klasse tiefer in die Regionalliga, wo Spieler im Schnitt 1500 bis 1800 Euro brutto verdienen. Da ist ein solcher Verzicht definitiv existenzbedrohend, ist das Gehalt doch ohnehin schon am Existenzminimum.“ Neblung ist sich sicher, dass der Fußballsport „nach Corona schnell wieder in alte Schemen verfallen“ werde, wieder Ablösesummen im dreistelligen Millionenbereich gezahlt werden. „Der Markt wird sich regenerieren. Und dann läuft es wieder wie bisher“, sagte er. Kurzfristig könnte die Pandemie aber Auswirkungen auf Ablösesummen haben. dpa/red

