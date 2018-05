Faustball per Fernstudium

Anzeige

Video Lokales Landesturnfest in Weinheim

Breite fehlt

Und daran krankt es fast überall in Deutschland. „International hat der Faustball extreme Zuwächse, inzwischen wird unser Sport in 50 Ländern weltweit gespielt“ sagt Landesfachwart Jürgen Mitschele. „In Zeiten von Youtube verbreitet sich das Spiel einfacher.“ Die Japaner beispielsweise haben es sich so per Fernstudium beigebracht und nahmen sogar an der Europameisterschaft teil. „Das sah ein bisschen irrwitzig aus“, lacht Mitschele, der sich aber über jeden Neuzugang freut.

Hierzulande stagniert die Mitgliederstatistik. Umso bemerkenswerter, dass die deutschen Nationalmannschaften weltweit auch Titelträger sind. „In der Spitze sind wir super, aber die Breite fehlt. Wir sind darauf angewiesen, dass die Vereine weiterhin gute Jugendarbeit betreiben.“ Das ist eben in allen Sportarten der Schlüssel und gleichzeitig auch ein Problem.

Im Faustball versucht man, dem entgegenzuwirken, indem künftig in den U8-, U10- und U12-Altersklassen in Dreierteams auf verkleinerten Feldern gespielt wird. „Wir in Baden machen das schon“, sagt Mitschele.

Der Fachwart aus Linkenheim-Hochstetten zeichnete beim Flutlicht-Cup auch den „Trainer des Jahres“ aus. Der BTB-Fachausschuss entschied sich für Leo Goth vom TV Käfertal. „Er hat die Mannschaft 2010 übernommen und von der Verbandsliga in die 1. Bundesliga und im Winter sogar zum deutschen Vizetitel geführt. Und das mit einer unheimlich ruhigen Art“, sagt Mitschele und lobte auch Goths Verdienste in der Jugendarbeit.

Lehrgang in Käfertal

Beim Flutlicht-Cup scheiterten die Käfertaler erst im Halbfinale an Offenburg und mussten sich dann im Spiel um Platz drei dem Nationalteam, das derzeit einen Lehrgang in Käfertal abhält, geschlagen geben. Bei den Frauen setzte sich der TSV Pfungstadt durch, der im Verlängerungssatz den TV Lagen besiegte.

Die Faustball-Wettkämpfe werden heute mit Kleinfeldturnieren, morgen mit der baden-württembergischen Meisterschaft mit TV Reisen und TV Wünschmichelbach fortgesetzt. Um 18 Uhr spielt auf dem Hauptplatz des Sepp-Herberger-Stadions Deutschland A gegen Deutschland B ein Länderspiel. Und in der Kreissporthalle findet von 19 bis 1 Uhr ein Mitternachtsturnier im Rahmen der „Langen Nacht“ statt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.06.2018

Zum Thema Landesturnfest in Weinheim