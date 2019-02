Favorit kommt vom Alsenweg

MANNHEIM.In der Fußball-Landesliga liegt der SV Waldhof II auf Aufstiegskurs. Auch der VfL Kurpfalz Neckarau und der FC Türkspor haben eine gute Rolle gespielt.

Tore: Der Tabellenzweite 1. FC Mühlhausen erzielte in der bisherigen Saison 39 Treffer und stellt damit die beste Offensive. Tabellenführer SV Waldhof II traf nur 34 Mal. Die schlechteste Defensive hat der TSV Kürnbach, der bislang 42 Tore kassierte. Bester Torjäger ist Lorenz Held vom VfL Kurpfalz Neckarau mit 17 Treffern. Nazmi Bulut (ASC Neuenheim) erzielte 14 Tore, sein Teamkollege Idris Yildirim sowie Oguzhan Yildirim vom FC Türkspor Mannheim jeweils 13.

Tabellenspitze: Der SV Waldhof II war bislang kaum zu stoppen. Das Team von Peter Brandenburger, die die Blau-Schwarzen zur neuen Saison Richtung Gartenstadt verlässt, musste bisher nur eine Niederlage hinnehmen. Mit 37 Punkten liegt das Team vom Alsenweg ganz vorn. Der Vorsprung auf Mühlhausen und den FC Bammental (beide 29 Zähler) ist mit acht Punkten schon ein Brett. In den Heimspielen gaben die Waldhöfer bislang noch keinen Punkt ab. „Natürlich wollen wir den ersten Tabellenplatz bis zum Schluss verteidigen. Das erste Pflichtspiel im neuen Jahr ist gegen Bammental. Das ist eine Schlüsselbegegnung“, betont Teammanager Bernd Großmann.

Tabellenmittelfeld: Der ASC Neuenheim führt als Vierter mit 26 Punkten das obere Mittelfeld an. Vier Zähler dahinter liegt der VfL Kurpfalz Neckarau auf Platz fünf. „Wir sind mit dem bisherigen Saisonverlauf voll zufrieden. Wir wollten mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Das ist uns gelungen. In der Rückrunde wollen wir weiter Punkte holen“, sagt Neckaraus Teamchef Lacky Paschaloglou. Sechster ist St. Leon (21 Punkte), Siebter der FC Türkspor (19), der sich ein bisschen mehr erhofft hatte, aber laut Teamchef Tunca Atacan mit der derzeitigen Platzierung gut leben an. Das untere Tabellenmmittelfeld beginnt mit dem ASV Eppelheim (18 Punkte). Dahinter liegt der FV Brühl (17). Der Zehnte Spvgg 06 Ketsch muss mit 13 Punkten nach unten schauen. Auch der Ligaelfte DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal (13) und der TSV Kürnbach (12) stehen zwar auf einem Nichtabstiegsrang, doch die TSG Eintracht Plankstadt (9) und der Vorletzte FT Kirchheim (7) haben sich noch nicht aufgegeben.

Trainer: Die TSG Eintracht Plankstadt wechselte jüngst den Coach. Der ehemalige Trainer des SV Waldhof II, Pierre Banek, verließ den Club. Nachfolger wurde Moses Kopotz, der nun alles tun will, um die TSG Eintracht vor dem Abstieg zu bewahren. Aufgegeben hat dagegen die SG Hemsbach, die die Reißleine zog und die Mannschaft vom Spielbetrieb abmeldete.

Karten: Fairstes Team ist bislang die DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal, die keinen Platzverweis und nur 24 Gelbe Karten hinnehmen musste. Der FC Türkspor Mannheim steht in der Tabelle der meisten Punkte wegen Fehlverhaltens dagegen ganz unten. 54 Mal zogen die Unparteiischen gegen einen Spieler der Mannheimer Gelb. Hinzu kommt einmal Gelb-Rot. Die meisten Roten Karten kassierten FT Kirchheim und der TSV Kürnbach. Beide Teams hatten jeweils drei Platzverweise.

Weiter geht es mit der Restrückrunde in der Landesliga Rhein-Neckar am Sonntag, 10. März.

