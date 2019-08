Favorit wider Willen

Mannheim.Wer bei den Kreisliga-Trainern nach dem Aufstiegsfavoriten der Saison fragt, bekommt immer diese Antwort: SC Rot-Weiß Rheinau. Die Mannschaft von Trainer Ralf Eckl hat sich enorm verstärkt, das macht Eindruck bei der Konkurrenz. „Das freut mich natürlich, dass das so gesehen wird. Wir haben eine gute Arbeit geleistet, da gilt es auch, ein Lob auszusprechen an meine Kollegen im Verein, mit denen ich diesen Kader zusammengestellt habe“, sagt Eckl.

Neun Neuzugänge

Vor allem mit Co-Trainer Jens Batzler und SC-Spielausschuss Timo Nagel leitete er den Neustart ein. Der Coach beschreibt die Kaderplanung als „sehr zeitintensiv“: „Die Entscheidung für einen größeren Umbruch gab es schon in der Winterpause. Wir haben uns dann oft zusammengesetzt und überlegt, wen wir holen können und wollen. Danach folgten natürlich unzählige Gespräche mit den Spielern. Alles in allem ein großer Aufwand, mit dessen Ergebnis wir aber zufrieden sind.“

Insgesamt haben neun neue Kicker den Weg nach Rheinau gefunden – darunter Hochkaräter wie Daniel Zahnleiter vom VfB Gartenstadt, Guiseppe Mormone vom SV Waldhof sowie die Rückkehrer Percy Nadler und Kebba Sillah. Das Saisonziel ist dennoch vergleichsweise vorsichtig formuliert: „Wir wollen so lange wie möglich ganz oben mitspielen, das Potenzial hat die Mannschaft auf jeden Fall. Den Aufstieg setzen wir uns allerdings nicht als Ziel. Ich bin lang genug dabei, um zu wissen, dass da wirklich viel dazu gehört, auch das gewisse Quäntchen Glück“, erklärt Eckl, der nun schon in seine dritte Saison beim SC geht.

Zu Beginn der Vorbereitung stand auch bei den Rheinauern ein Punkt ganz oben: Teambuilding. Mit den vielen Neuzugängen musste Eckl erst einmal eine Einheit formen. „Wir sind unter anderem ins Trainingslager gefahren und haben da eine sehr gute und intensive Zeit erlebt“, erinnert sich der Trainer, der diese Tage auch für ein neues Spielsystem nutzte: „Wir haben jetzt eine Formation, mit der wir noch offensiver agieren können. Mir war wichtig, dass wir da auch auf Spielstände aktiv reagieren und während der Partie noch gezielt etwas ändern können.“

Außerdem will der 50-Jährige erkannte Schwächen aus der vergangenen Saison unbedingt abstellen: „Wir wollen stabiler im Spiel gegen den Ball werden und uns noch mehr Chancen herausspielen. Die Qualität im Kader ist da, wir müssen es jetzt nur in die Saison bringen.“

Zum Start in die neue Runde erwartet die Rheinauer ein Mammutprogramm: Nach dem Auftaktspiel gegen den VfR Mannheim II wartet der SV Enosis – zwei Mannschaften, die Eckl stark einschätzt: „Ich sehe Lützelsachen vorne in der Tabelle, aber eben auch den VfR sowie den SV Enosis, der sich sehr verstärkt hat.“ Gegen die Rasenspieler erwartet der Trainer am Sonntag ein ausgeglichenes Duell: „Wir sind alle heiß auf den Ligabeginn. Jetzt gegen den VfR kann alles passieren, ein 50:50-Spiel. Ich hoffe, dass bei uns schon die Mechanismen greifen, wir wollen für die Zuschauer alles auf den Platz bringen.“ bah

