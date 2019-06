Favoritenbürde für Mannheimer Galopper

„Wir hängen mit dem ganzen Herzen an unseren Pferden und machen alles, damit es ihnen gut geht. Wir nutzen im Galoppsport ihren natürlichen Ehrgeiz, nach vorn zu laufen. Wenn sie motiviert sind und Spaß haben, dann funktioniert das auch. Andernfalls nützt auch keine Peitsche.“ Marco Klein ist ein erfolgreicher Trainer, der direkt neben der Seckenheimer Waldrennbahn einen Stall besitzt und über 30 eigene und fremde Pferde betreut.

Mannheim.„Es ist ein tolles Gefühl, früh morgens auf die Anlage zu kommen und freudig begrüßt zu werden. Auch Pferde wissen, wenn sie gut waren und sind stolz darauf. Es ist schön, ihnen solche Glücksmomente zu verschaffen.“ Die Diskussionen in den Medien nach den zwei Todesfällen auf der Waldrennbahn empfindet er als Mitbetroffener als unglücklich. Im März brach sich ein Pferd aus seinem Stall die Schulter. „Das ist eine Verletzung, die eher auf der Koppel passiert. Nur dass dort das Tier länger leidet, weil nicht sofort ein Tierarzt zur Stelle ist. Was die Medien daraus gemacht haben, ist nicht so schön.“

Rundum fit sind alle seine zehn Galopper, die am Donnerstag beim Mannheim²-Renntag an den Start gehen, auf einigen lastet sogar die Favoritenbürde. „Für Flight to Honkong nehme ich sie gern an. Er ist in einer super Form“, wäre Klein allerdings noch wohler, wenn der Wallach im Rennen um den Busenbender-Preis von Stalljockey Tommaso Scardino geritten werden könnte. Doch der hat sich bei einem Trainingsunfall den Unterarm gebrochen und muss pausieren.

Während Klein dem Hengst Bergadler noch Entwicklungszeit gönnt, hält er von Golden Tango schon jetzt sehr viel: „Er könnte für eine Überraschung sorgen.“ Im engelhorn-sports-Preis hat Klein mit Topfavoritin Wüstenlady und Exclusive Potion zwei heiße Eisen im Feuer.

Heimvorteil nutzen

Im Ausgleich IV um den Preis der Adler Mannheim sieht er für Ignaz eine Platzierungs-Chance. Bei Mind Me ist er gespannt, ob die neue Taktik aufgeht, das Rennen von hinten aufzunehmen. Als Topfavorit gilt aber Furous des Seckenheimer Besitzertrainers Horst Rudolph – was der so nicht unterschreiben will. „Das Feld ist mit zwölf Startern sehr groß, ich bin schon zufrieden, wenn der Wallach vorn mitmischt.“ Seine Schimmelstute Sarayu hat auf den 1900 Metern die Aufgabe, sich in der vorderen Hälfte zu platzieren.

Dass der Sieg im Ausgleich III um den Preis der m:con in Mannheim bleibt, dessen ist sich Klein sicher. Ob aber seine Smentana, Horst Rudolphs Pissarro oder dessen Bill Ferdinand ganz vorn landen, ist ungewiss. „Ich traue Pissarro einiges zu – aber nur, wenn es nicht zu warm ist“ sagt Rudolph. „Die 2500 Meter sind für den schlechten Starter wie geschaffen.“ Bei der Einschätzung von Bill Ferdinand hält er sich zurück. „Er ist zwar in Topform, aber ein Ausgleich III ist für ihn neu.“ sd