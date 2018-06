Favoritensiege bei den German Open

Anzeige

Mannheim.Das war ein guter Samstag für die Mannheimer Tanzformationen: San‘Sick vom Gio Dancestudio gewann im Videoclip-Dancing den deutschen Meistertitel in der Profi-League, Revoke wurde in der Hobby-League Ü 30 Fünfter, Bazzatazz von der Tanzschule CreaDom verpasste als Vierter nur ganz knapp das Podest. Darüber hinaus triumphierten bei den im Rahmen des 12.Tanzfestivals m)))motion ausgetragenen German Open der Professionals die Favoriten: das englische Paar Andrea Ghigiarelli/Sandra Andracchio-Ghigiarelli triumphierte im Mozartsaal des Mannheimer Rosengarten zum fünften Mal in der Standard-Sektion, bei den Lateinern eroberten ihre Landsleute Gunnar Gunnarsson/Marika Doshoris nach zuletzt zwei dritten Plätzen erstmals den Thron. Bei den Latein-Amateuren gewannen die Weltmeister Fedor Isaev/Anna Zudilina aus Russland, im Standard vollendeten Peter Daskalov/Zia James den fast perfekten Triumph der englischen Paare.

Beste Erinnerungen

„Es ist immer schön, in Deutschland und vor allem in Mannheim zu tanzen, wo ich schon als Jugendliche auf dem Parkett stand“, bestätigte Natascha Karabey (Bad Homburg) den Eindruck, den die vielfache deutsche Meisterin, Vize-Europameisterin, WM-Vierte und Weltranglistendritte beim stimmungsvollen Rosenball mit ihrem Partner Domen Krapez hinterließ. „Theoretisch müsste es für Platz zwei reichen“, sagte sie nach dem Finale – und behielt Recht. Vor den Deutschen lagen nur die Europameister und Weltranglistenersten Ghigiarelli/Andracchio-Ghigiarelli.

In der Endrunde der Latein-Professionals fand sich Nina Trautz (Augsburg) beim Cha-Cha-Cha unversehens auf dem Boden wieder, doch sie steckte den Sturz weg, drehte gegenüber dem Semifinale noch einmal richtig auf und wurde mit Partner Valera Musuc Sechste.