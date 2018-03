FC Türkspor der Favorit

Anzeige

MANNHEIM.Bereits heute und morgen werden ein Teil des 19. Spieltags vom Ostermontag sowie Nachholspiele ausgetragen. In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar tritt der FC Türkspor Mannheim beim Schlusslicht SV Rohrbach/ Sinsheim an (Donnerstag, 19.30 Uhr). Mit einem Sieg könnte der Aufsteiger mindestens auf Rang neun klettern. Die Spvgg 06 Ketsch hingegen reist zum Tabellenvorletzten FC Badenia St.Ilgen (Donnerstag 19 Uhr) und kann mit einem Sieg den Klassenerhalt fast schon eintüten. In der Kreisliga stehen sich morgen (19.30 Uhr) die SG Hemsbach und die TSG 62/09 Weinheim II gegenüber.

Bereits heute (19.15 Uhr) gefordert sind die TSG Rheinau und die Spvgg Ketsch II in der Kreisklasse A1. „Ich schätze sie sehr stark ein, sie stehen nicht umsonst so weit oben“, erwartet TSG-Coach Niki Antos einen starken Gegner. „Ich weiß auch nicht, ob sie Verstärkung von oben bekommen, aber sie sind so schon eine sehr gute Mannschaft.“ Ersetzen muss Antos mit Marc Lopez, Adnan Ferati, Calogero Jacono, Manuel Kramer, Calogero Palumbo, Michele Horstmann, Emre Arslan und Marvin Franz acht Spieler, die verletzt oder berufsbedingt passen müssen.

Dritter Versuch

Morgen (19 Uhr) treten der SC Pfingstberg/Hochstätt und der VfL Kurpfalz Neckarau II im dritten Versuch zum Nachholspiel an. Während die Mallauer den Anschluss an Spitzenreiter SV Rohrhof herstellen wollen, geht es für die Neckarauer darum, den Negativtrend der letzten Wochen zu stoppen und sich Luft im Abstiegskampf zu verschaffen.