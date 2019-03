FC Türkspor meldet sich zurück

MANNHEIM.Der FC Türkspor Mannheim hat seine Negativserie beendet. Der Fußball-Landesligist kam nach fünf sieglosen Spielen in Folge gegen den VfB St. Leon zu einem 3:1 (1:1)-Heimerfolg. Tabarak Mansi erzielte in der 22. Minute die Führung für Türkspor, St. Leon glich nur fünf Minuten später zum 1:1 durch Tobias Longo aus. Türkspor erwischte einen Start nach Maß in die zweite Hälfte. Wieder war Mansi der Torschütze für den FCT – 2:1 (46.). Ein Eigentor von VfB-Spieler Erik Gräf sorgte für die Entscheidung (60.).

Der FC Türkspor bleibt auf dem achten Tabellenrang, hat nun zwölf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Die Mannheimer müssen am morgigen Sonntag um 15 Uhr beim abstiegsbedrohten FT Kirchheim antreten. bol

