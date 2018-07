FCK mit viel „Demut und Respekt“

Anzeige

Stabiles Umfeld

Ein Fragezeichen bleibt jedoch zunächst: Gelingt es, die vielen Puzzleteile der neuen Mannschaft zu einer Einheit zu formen? Mit Trainer Michael Frontzeck scheint der richtige Mann dafür das Zepter in der Hand zu haben. Der 54-Jährige erarbeitete sich seit seinem Amtsantritt im Februar mit Ruhe und Gelassenheit einiges an Kredit im schwierigen Umfeld in Kaiserslautern.

„Dafür, dass die Mannschaft fast komplett neu zusammengestellt ist, macht sie schon einen sehr homogenen Eindruck“, befand der der erfahrene Coach. „Wie eng wir am Ende wirklich zusammengerückt sind, zeigt sich aber erst in der Saison.“

Auf das Umfeld können die „Roten Teufel“ derzeit zählen. Die Dauerkartenverkäufe liegen auf Vorjahresniveau, die geglückte Ausgliederung der Profiabteilung und der Empfang von über 1500 Fans beim Trainingsauftakt zeugen vom wiedergewonnenen Zusammenhalt. Zudem wurde ein zahlungskräftiger Hauptsponsor an Land gezogen. Nun sind die Team und Trainer gefordert, die Aufbruchstimmung am Betzenberg weiter zu schüren. dpa

Samstag, 28.07.2018