FCK rutscht weiter ab

Dresden.Zweimal geführt und am Ende trotzdem verloren: Der viermalige deutsche Fußball-Meister 1. FC Kaiserslautern taumelt nach dem 3:4 (1:2) zum Rückrundenauftakt der 3. Liga bei Spitzenreiter Dynamo Dresden weiter Richtung Abstieg. „Es fühlt sich ganz, ganz schlimm an“, sagte Lautern-Trainer Jeff Saibene nach der „extrem bitteren“ Niederlage am Samstag. Dabei zeigte seine Mannschaft immerhin eines ihrer besseren Saisonspiele und erzielte erstmals in dieser Spielzeit drei Tore in einer Partie.

In der Defensive offenbarten die Pfälzer aber wiederholt eklatante Schwächen. Mangelndes Zweikampfverhalten, schlechtes Stellungsspiel und Schnelligkeitsdefizite in der Abwehr waren gegen die starke Dynamo-Offensive am Ende spielentscheidend.

Nach der sechsten Saisonniederlage stehen für den 1. FC Kaiserslautern nun zwei wichtige Heimspiele an. Bereits am Dienstag gastiert der starke Aufsteiger Türkgücü München in der Pfalz, am Samstag tritt dann Zweitliga-Absteiger SV Wehen Wiesbaden auf dem Betzenberg an. Möglich ist, dass dem drohenden Abstieg in den kommenden Tagen mit weiteren Neuzugängen begegnet wird. dpa

