FCK schon früh aus der Spur

In Halle waren die Roten Teufel in allen Belangen unterlegen und mit nur zwei Gegentreffern letztlich gut bedient. Bentley Baxter Bahn per Foulelfmeter (13. Minute) und Sebastian Mai (85.) besiegelten die Niederlage. „Das war zu wenig, um in dieser Liga zu bestehen. Das haben wir heute klipp und klar gezeigt bekommen“, stellte Kapitän Florian Dick klar. Zu keinem Zeitpunkt der Partie konnte der Aufstiegsaspirant Druck nach vorne aufbauen und leistete sich zudem haarsträubende Fehler in der Defensive. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 13.08.2018