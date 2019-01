Fehlstart ins neue Jahr

TÜBINGEN.Die Basketballer der SG Mannheim haben zum Auftakt der Rückrunde in der Regionalliga Südwest eine Niederlage hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Peter Eberhardt verlor beim SV 03 Tigers Tübingen deutlich mit 84:105 (41:53) und bleibt damit Drittletzter. „Wir haben eigentlich sehr gut angefangen, waren auch in der Offensive richtig gut. Doch das Problem war, dass wir viel zu viel in der Defensive zugelassen haben“, sagte der SG-Coach.

Die SG lag nach dem ersten Viertel mit 23:18 (10.) und zwischenzeitlich sogar mit 28:20 (13.) vorne. Danach aber bekamen die Quadratestädter Probleme. Die Ballverluste häuften sich. Tübingen war zur Pause mit zwölf Punkten voraus.

Auch in der zweiten Hälfte hatten die SG-Akteure in der Defensive große Probleme. „Wir hatten sehr gute Phasen, aber dann auch wieder Minuten, die auf diesem Niveau überhaupt nicht gehen“, befand Eberhardt. Tübingen zog auf 71:50 (27.) weg und ließ auch im Schlussviertel nichts mehr anbrennen.

SG: Bohrmann (18), Kaufhold (16), Kuhn (16), Klimentow (14), Scheffels (13), Vaitiekus (4), Faller (2), Littig (1), Klähn. bol

