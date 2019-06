Festival der Superlative

Mannheim.Das Festival m)))motion „Open to the World“ ist mehr als ein normales Tanzturnier. Es vereint nationale und internationale Profis und Amateure aller Altersklassen in den Standard- und Latein-Disziplinen mit den Teilnehmern an den deutschen Tanzschulmeisterschaften in Standard, Latein, Salsa, Formationen, Discofox, Hip-Hop und Videoclip-Dancing. 5000 Mitwirkende genießen elegante Atmosphäre im

...