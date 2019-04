Feudenheim vollzieht Umbruch

Mannheim.Dass bei den Zweitliga-Damen des Feudenheimer HC ein Umbruch ins Haus steht, war klar. Diesen hat man am Neckarplatt nun schon vor der am Samstag mit dem Heimspiel gegen den aktuell zweitplatzierten TC Blau-Weiss Berlin (14 Uhr) beginnenden zweiten Saisonhälfte vollzogen. Mit einem stark verjüngten Team werden die FHC-Damen die Rückrunde in der Zweiten Feldhockey-Bundesliga Süd angehen. Bis auf Kapitänin Roswitha Posset ist nun keine der erfahrenen Spielerinnen mehr an Bord, die den FHC einst in Liga zwei führten.

„Roswitha ist mit 27 Jahren die älteste Spielerin, die jetzt noch bei uns im Kader steht – und ich glaube, dass unser Altersschnitt sogar unter 20 Jahren liegen dürfte“, ist FHC-Damencoach Christian Mittler jetzt für eine Truppe aus jungen Talenten verantwortlich, die sich im Unterhaus weiterentwickeln sollen. Eine Ausnahme bildet dabei die junge A-Nationalspielerin Naomi Hein, die in der Rückrunde für den FHC auflaufen wird. and

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.04.2019