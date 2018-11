Feudenheimer Derby vor Liga-Premiere

MANNHEIM.Feudenheim gegen Feudenheim – dieses Fußballduell feiert Premiere. Noch nie standen sich die DJK und der ASV in einem Ligaspiel gegenüber. In der Vergangenheit lagen bis zu drei Ligen zwischen den Clubs. Bei beiden ist die Stimmung derzeit hervorragend: Sowohl der Aufsteiger vom Neckarplatt als auch der langjährige Landesligist von der Lauffener Straße stehen im Soll oder sogar darüber.

„Wir sind gut gestartet und haben die eine oder andere Mannschaft überrascht. Danach hatten wir mal eine Schwächephase, aber damit haben wir gerechnet“, resümiert DJK-Trainer Wolfgang Jantz. „Wir haben uns zwischen Platz sechs und zehn eingeordnet, und da stehen wir auch.“ Von Abstiegssorgen also keine Spur. Eine hohe Trainingsbeteiligung spricht für den eingeschlagenen Weg bei der DJK Feudenheim. „Die Stimmung ist immer noch hervorragend, die Niederlagen wurden gut weggesteckt“, so Jantz.

Viele Zuschauer erwartet

Einer Korrektur der Saisonziele erteilt man bei der DJK dennoch eine klare Absage. Der Club, der wenig bis keine Prämien zahlt, arbeitet vorrangig daran, sich in dieser Spielklasse zu etablieren. Auf das Duell mit dem Nachbarn ASV Feudenheim freut er sich schon lange.

Insgeheim hatte die DJK gehofft und beim Verband auch den Wunsch geäußert, dieses Duell im Sommer zum Saisonstart austragen zu können. Nun kommt das Derby zum Vorrundenende und dennoch rechnet man bei der gastgebenden DJK mit einer dreistelligen Besucherzahl. „Das wird eine anspruchsvolle Aufgabe und wir liegen ja nur zwei Punkte auseinander“, hofft Jantz, den Ortsrivalen mit einem Sieg überflügeln zu können.

Auf einen Sieg aus ist auch Markus Kreis, Trainer beim ASV Feudenheim. „Da wir am letzten Spieltag vor der Winterpause spielfrei sind, wäre der Derbysieg natürlich ein schöner Jahres-Abschluss“, so Kreis. Der derzeitige Platz fünf ist für ihn eine schöne Momentaufnahme und Bestätigung für die Neuausrichtung im vergangenen Sommer. Ganze 14 Spieler kamen neu an die Lauffener Straße und der Anspruch, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben, wurde inzwischen übertroffen.

„Die Trainingsbeteiligung ist gut, die Stimmung ist super und wir haben eine starke Physis, mit der wir Spiele noch drehen können“, schildert Kreis. Einen Beweis dafür lieferten die Feudenheimer am vergangenen Wochenende gegen die SpVgg Ilvesheim, wo sie einen 2:3-Rückstand in den letzten neun Spielminuten noch in einen 5:3-Sieg ummünzten. Auffällig beim ASV ist die hohe Zahl an Gegentoren, die der offensiven Ausrichtung geschuldet ist. „Man muss sehen, dass wir auch viele Tore geschossen haben. Ich gewinne lieber 5:3 als 0:0 zu spielen“, sagt der Coach. „Außerdem hatten wir in der Vorrunde etliche Ausfälle von Abwehrspielern, so dass wir oft umstellen mussten.“

Vor der DJK hat Kreis großen Respekt: „Das ist eine junge, technisch und kämpferisch starke Mannschaft.“ Wie es auch endet: Diese Partie wird als erstes Feudenheimer Derby in die Geschichte eingehen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.11.2018