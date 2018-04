FHC-Bilanz: keine Tore, keine Punkte

Anzeige

Mannheim/Würzburg.Zum Rückrundenauftakt in der Südgruppe der Zweiten Feldhockey-Bundesliga haben gestern die Damen des Feudenheimer HC ihr Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Zehlendorfer Wespen mit 0:2 (0:1) verloren. Sie konnten damit im Kampf um den Klassenerhalt nichts Zählbares holen.

Für die Herren des Feudenheimer HC setzte es in der 1. Regionalliga Süd zum Auftakt in die Restrunde eine 0:3 (0:1)-Niederlage beim HTC Würzburg. „Uns fehlen zurzeit sechs Spieler längerfristig wegen Verletzungen, das macht sich schon bemerkbar“, bedauerte FHC-Co-Trainer Lucas Koch, dass der Aufsteiger im Kampf gegen den Abstieg keine Punkte einfuhr. and