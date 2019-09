FHC-Damen landen Doppelsieg

Mannheim.Einen gelungenen Auftakt in die Zweitligasaison feierten die Damen des Feudenheimer HC. Am Sonntag bezwang das Team von FHC-Damentrainer Christian Wittler die HG Nürnberg durch ein Tor von Antonia Hendrix (45./Strafecke) mit 1:0 (0:0), nachdem schon am Vortag mit dem TSV Schott Mainz ein weiterer Liganeuling mit 2:1 (1:1) besiegt wurde.

Lea Daferner hatte die Gäste aus Mainz zunächst mit 1:0 (15.) in Führung gebracht, aber Lisa Mayerhöfer (18. und Eliese Helming (39.) drehten die Partie zugunsten des FHC. Weniger erfolgreich starteten die FHC-Herren als Aufsteiger in die 1. Regionalliga Süd. Beim Wiesbadener THC setzte es ein 1:5 (0:3). and

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.09.2019