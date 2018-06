FHC klettert noch auf Platz sechs

Anzeige

Mannheim.In der 2. Feldhockey-Bundesliga Süd konnten die Damen des Feudenheimer HC am letzten Spieltag in der Tabelle mit einem 1:1 (1:1)-Unentschieden beim TuS Obermenzing noch ein Platz gutmachen und beendeten die Saison damit auf Platz sechs. Den Klassenerhalt hatten die FHC-Damen schon vor der Partie in München in der Tasche, doch der Umstand dass die Mannheimerinnen den Ligaerhalt auch bei einem Erstliga-Absteiger aus dem Süden geschafft hätte, freute FHC-Damencoach Peter Lemmen dann doch.

„In der zweiten Halbzeit hatten wir sicher auch etwas Glück, aber die Mannschaft hat sich mit diesem Unentschieden für den Aufwand belohnt“, empfand Lemmen den Punktgewinn in München durchaus als verdient.

Die Tore fielen dabei bereits im ersten Spielviertel, als Zora Boesser Obermenzing mit 1:0 (13.) in Führung brachte. Die Freude der Gastgeberinnen währte jedoch nicht lange, denn Bara Haklova erzielte in der 15. Minute den 1:1-Ausgleich für die Gäste aus Mannheim. and