FHC komplettiert Erstliga-Trio

Mannheim.„Bundesliga, Bundesliga, hey, hey!“, schallte es am frühen Samstagabend durch die Irma-Röchling-Halle, als die Damen des Feudenheimer HC nach einem 6:2 (3:1)-Heimsieg gegen die HG Nürnberg die Meisterschaft in der 1. Hallenhockey-Regionalliga Süd gemeinsam mit ihren Fans feierten. Durch diesen Titelgewinn stiegen die FHC-Damen nach 2018 bereits zum zweiten Mal in die Südgruppe der Hallenhockey-Bundesliga der Damen auf. Dort treffen sie in der Hallensaison 2020/2021 auf den TSV Mannheim Hockey und den Mannheimer HC. Mit dem Feudenheimer HC sind dann also wieder drei Teams aus Mannheim in der 1. Liga vertreten.

Ohne große Erwartungen

„Wir hatten vor der Runde keine konkrete Zielsetzung ins Auge gefasst und wollten nach dem Umbruch im Team erst einmal sehen, wie es für uns läuft. Dass es dann so gut für uns läuft, hatte keiner erwartet“, strahlte FHC-Spielführerin Roswitha Posset nach dem so nicht erwarteten direkten Wiederaufstieg in die Eliteklasse.

„Am letzten Spieltag vor eigenem Publikum aufzusteigen, schöner geht es ja nicht!“, sagte Posset, die beim Aufstieg 2018 noch zum Zuschauen verdammt war. Vor dem dem letzten Saisonspiel bei der HG Nürnberg hatte sie sich den Finger gebrochen und den 2:0-Sieg in Franken als Zuschauerin mitverfolgen müssen. Auch Maxi Pohl und Rebecca Olinger gehörten 2018 zum Aufstiegsteam und waren damit am Samstag die einzigen beiden Spielerinnen, die bereits damals beim Erfolg in Nürnberg mit auf der Platte standen. Diesmal schien die HG Nürnberg aber erst einmal den Spielverderber geben zu wollen und setzte die zunächst sichtlich nervösen FHC-Damen unter Druck, die es ihrer Torhüterin Karlotta Lammers zu verdanken hatten, dass es nach 14 Minuten durch Franziska Hammer nur 1:0 für die Gäste hieß. Mit dem schnellen 1:1 (16./ Strafecke) durch Maxi Pohl fand der Tabellenführer aber mehr Sicherheit und Carla Stober leitete mit dem Doppelschlag zum 2:1 (24.) und 3:1 (26.) die Wende ein. Zwar verkürzte Hanna Jaeger für die HGN nach der Pause auf 3:2 (34.), aber Sophie Tiefenbacher (50./ Strafecke), Luzie Nohr (56.) und Carla Stober (60.) legten für den FHC nach.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.02.2020