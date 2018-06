Anzeige

Rüsselsheim.Die bereits als Absteiger feststehenden Herren des Feudenheimer HC haben sich mit einem 3:10 beim Rüsselsheimer RK aus der 1. Feldhockey-Regionalliga Süd verabschiedet. Die Feudenheimer Tore erzielten Daniel Schachner und Nicolas Seiler (2). „Wir haben heute noch einmal gesehen, dass es in dieser Saison für uns in der 1. Regionalliga nicht gereicht hat“, kommentierte FHC-Co-Trainer Lucas Koch den ernüchternden Abschluss beim RRK, der den Abstieg ebenfalls nicht verhindern konnte. and