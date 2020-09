FHC will Mainz überflügeln

Mannheim.Während die Damen des TSV Mannheim Hockey an diesem Zweitligawochenende spielfrei sind, geht es für den Feudenheimer HC am Samstag (18 Uhr) zum TSV Schott Mainz. Die Gastgeberinnen liegen auf Rang vier und haben einen Zähler Vorsprung auf den sechstplatzierten FHC. „Wenn du am Ende unter die Top-Fünf willst, solltest du am Samstag in Mainz punkten. Mindestens einfach und idealerweise dreifach“, sagt FHC-Trainer Christian Wittler.

Im Tor wird dabei die zuletzt schon bei der 0:2-Niederlage im Lokalderby gegen den TSVMH überzeugende Hannah Stern zum Einsatz kommen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.09.2020