Final Four fällt flach

Mannheim.Wie der Deutsche Hockey-Bund (DHB) am Freitag bekannt gegeben hat, wird das ursprünglich am 23./24. Mai geplante Final-Four-Turnier 2020 um die deutsche Feldhockey-Meisterschaft der Damen und Herren auf der Anlage des Mannheimer HC abgesagt. Der DHB hat auch entschieden, dass der Mannheimer HC dafür 2021 Ausrichter des Final Four wird.

„Die Vorfreude auf das Final Four war groß und daher ist die Absage schade. Aber aufgrund der aktuellen Lage ist sie folgerichtig. Wir behalten uns vor, abhängig vom möglichen Verlauf der Bundesliga, eine Finalrunde eventuell neu zu planen. Es ist eine sehr nette Geste des Mannheimer HC, dass der Club uns signalisiert hat, mit seinem Orga-Team und der Club-Anlage für dieses mögliche Finale oder Finalturnier zur Verfügung zu stehen“, erklärt DHB-Generalsekretär Heiko von Glahn.

U-18-EM erst nächstes Jahr

Eigentlich hätte an diesem Samstag die Rückrunde der Ersten Liga beginnen sollen. Bei den Herren wäre es dabei zum Stadtderby zwischen dem MHC und dem TSV Mannheim Hockey gekommen, während die MHC-Damen beim Münchner SC gespielt hätten. Angesichts der Corona-Pandemie hatte der DHB aber schon Mitte März entschieden, den Spielbetrieb der Bundesligisten bis Ende April auszusetzen. Über eine Fortführung der Saison berät weiter die aus Vertretern des DHB, der Bundesligavereinsversammlung (BLVV) und der Hockeyliga bestehende Arbeitsgruppe Bundesliga.

Der Europäische Hockeyverband EHF hat indessen bereits am 1. April die U 18 Europameisterschaften der Mädchen und Jungen, die vom 12. bis 18. Juli in Kasan (Russland) stattfinden sollten, ins Jahr 2021 verlegt. Damit diejenigen, die dem U 18-Alter bis dahin entwachsen sind, dennoch mitspielen können, werden die beiden EM-Turniere 2021 als U-19-Turniere ausgetragen. and

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.04.2020