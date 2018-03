FK Srbija bangt um die Führung

Anzeige

Mannheim.Der FK Srbija Mannheim grüßt weiterhin von der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga. Seit 13 Partien ist der Tabellenführer nun ungeschlagen, gegen den abstiegsbedrohten MFC 08 Lindenhof reichte es zuletzt jedoch nur zu einem mageren 0:0. Trotz der unerwartet geringen Punkteausbeute zeigt sich Coach Kristian Sprecakovic zufrieden: „Wir haben unser Spiel durchgezogen, sind aber aktuell nicht in der Lage, an unsere besten Leistungen anzuknüpfen. Noch dazu darf keiner vergessen, dass auch Lindenhof Fußball spielen kann, wir können nicht jedes Spiel gewinnen.“

Der 39-jährige Trainer bangt um die Tabellenführung und blickt mit gemischten Gefühlen auf die kommenden Partien. Srbija steht vor einem eklatanten Problem: Luka Stanisic, mit 18 Saisontreffern der Toptorjäger der Liga, fehlt in den kommenden Wochen aufgrund einer Rotsperre. Obendrein fällt auch noch Srbijas zweite Tormaschine aus: Aleksandr Markovic erzielte in dieser Saison schon zehn Treffer für den Tabellenführer, auch er fehlt aufgrund einer Verletzung in den kommenden Partien.

Kaum zu kompensieren

„Das ist natürlich ein Verlust, den wir nicht kompensieren können. Wir müssen jetzt versuchen, über die Runden zu kommen und uns irgendwie da oben zu halten“, bedauert Sprecakovic den Ausfall seiner besten Offensivkräfte und bastelt an einer neuen Taktik: „Wir werden jetzt mehr über den Kampf kommen müssen. Schnellen Offensivfußball wollen wir noch spielen, jedoch fehlen uns die Abnehmer im Zentrum. Jetzt wird die komplette Mannschaft in die Verantwortung genommen.“