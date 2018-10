FK Srbija kontert SpVgg aus

Mannheim.Der bisherige Tabellenzweite FK Srbija entschied das Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga beim Dritten SpVgg Wallstadt mit 4:1 für sich und löste so den FV Leutershausen (1:1 gegen Ketsch II) als Primus ab. Im Keller verschafften sich der TSV Amicitia Viernheim (5:3 in Friedrichsfeld) und der MFC Phönix (2:1 gegen Weinheim II) etwas Luft. Dagegen wartet der 1. FC Turanspor weiter auf den zweiten Erfolg.

Wallstadt – FK Srbija 1:4 (0:3)

Die SpVgg Wallstadt spielte zwar immer mit, ihr fehlte aber gegen defensiv stehende und auf Konter lauernde Serben die Durchschlagskraft. Die Niederlage fiel dennoch etwas zu hoch aus.

Leutersh. – Ketsch II 1:1 (1:0)

Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte ging der FV Leutershausen in einer Drangphase der Spvgg Ketsch in Führung, versuchte dann aber nur, das 1:0 über die Zeit zu bringen. Der Punkt für Ketsch war verdient.

Friedrichsf. – Viernheim 3:5 (0:1)

Der FC Germania Friedrichsfeld kam nie ins Spiel und hatte an einem Doppelschlag des TSV Amicitia Viernheimer Doppelschlag durch Lorenz Baaß (45., 47.) schwer zu knabbern. Die Germanen arbeiteten sich nach einem 0:3-Rückstand auf 3:4 heran und schnupperten am Ausgleich, doch Timothy Wellenreuther machte per Konter alles klar.

Lützelsachs. – Rheinau 1:1 (0:0)

In der schwachen Partie, die oft vor sich hindümpelte, gab es kaum gefährliche Situationen. Durch eine ging die TSG Lützelsachsen in Führung, bei der anderen stand Philipp Barancek-Fischer vom SC Rot-Weiß Rheinau goldrichtig und glich aus.

Turanspor – Reilingen 2:6 (0:2)

Ein hoch verdienter Sieg für den SC Reilingen, denn der 1. FC Turanspor spielte schlecht. Nach einer Roten Karte (43.) und vergeblicher Aufholjagd verloren die Platzherren die Lust und kassierten in drei Minuten drei Gegentreffer. Das Aufbäumen kam zu spät.

SV Enosis – Hockenheim 0:0

Auch wenn der FV Hockenheim vor der Pause mitspielte und einige Konterchancen hatte, dominierte der SV Enosis die Partie. Es fehlte allein der erfolgreiche Abschluss.

MFC Phönix – Weinh. II 2:1 (1:1)

In einem guten Spiel beider Teams gewann der MFC Phönix verdient, denn er war bis auf die letzten fünf Minuten, als die TSG Weinheim alles nach vorne warf, überlegen.

Lindenhof – Gartenst. II 2:0

Ein verdienter Dreier für den MFC Lindenhof. Der VfB Gartenstadt hatte zwar mehr Ballbesitz, war aber selten gefährlich. Die Platzherren spielten nach der frühen Führung (2.) aus einer verstärkten Defensive heraus immer wieder gute Konter und standen, als die Gäste den Druck erhöhten, sehr kompakt.

