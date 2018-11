FK Srbija setzt sich ab

Mannheim.Das Topspiel der Fußball-Kreisliga zwischen dem Spitzenreiter und dem Tabellenzweiten endete mit einem klaren 5:1-Sieg für Primus FK Srbija. Rheinau teilt sich nun mit dem punktgleichen MFC Lindenhof (27) Rang zwei. Lützelsachsen (4./26) lauert, Schlusslicht Turanspor geriet in Weinheim unter die Räder.

FK Srbija – Rheinau 5:1 (3:1)

In einem temporeichen Spiel waren die Serben in der Abwehr und im Sturm besser organisiert, dazu spielerisch überlegen und gewannen deshalb auch in der Höhe verdient. Obwohl Verfolger SC Rot-Weiß Rheinau kein leichter Gegner war.

Leutershaus. – Reilingen 0:2 (0:1)

Zum zweiten Mal verkehrte Welt beim FV Leutershausen, der vor dem gegnerischen Tor seine Kaltschnäuzigkeit verloren hat. Auch gegen den SC Reilingen, der seine beiden einzigen Chancen verwertete, machte der FVL zwar 90 Minuten das Spiel, aber nichts aus seinen vielen Möglichkeiten.

Gartenst. II – Wallstadt 1:2 (1:1)

In der ersten Hälfte war die SpVgg Wallstadt nach einem schnellen Kontertor des VfB Gartenstadt spielerisch überlegen, aber nur bei Standards gefährlich. Nach dem Wechsel setzte sich die Cleverness der SpVgg durch.

Friedrichsf. – Lindenhof 0:2 (0:0)

Bis zur 77. Minute spielten der FC Germania Friedrichsfeld und der MFC Lindenhof auf Augenhöhe und ein Remis wäre gerecht gewesen. Dann aber gerieten die Platzherren nach einem Freistoß und einem Elfmeter in Rückstand, machten auf und wurden ausgekontert. Insofern geht der MFC-Sieg in Ordnung.

Viernheim – SV Enosis 4:2 (0:2)

Nach der überraschenden Pausenführung für den SV Enosis machte der TSV Amicitia Viernheim mächtig Druck und drehte dank eines doppelten Zweierpacks von Laurenz Baaß und Timo Endres die Partie.

Weinheim II – Turanspor 8:3 (5:0)

Die TSG Weinheim sah zur Pause wie der sichere Sieger aus. Doch der 1. FC Turanspor erholte sich und kam auf 6:3 heran ehe die TSG für klare Verhältnisse sorgte und Kenan Yücel seinen vierten Treffer im FC-Kasten versenkte.

Hockenheim – Lützels. 0:4 (0:1)

In der ersten Hälfte sah es noch nicht nach einem so klaren Erfolg der TSG Lützelsachsen aus, denn der FV Hockenheim hatte ebenfalls Chancen. Doch nach dem Wechsel war die TSG spielerisch eine Klasse besser.

Ketsch II – MFC Phönix 2:2 (1:1)

Der nicht unverdiente Ausgleich für die Spvgg Ketsch fiel in der Nachspielzeit nach einem Strafstoß. Zuvor waren die Gäste zweimal in Führung gegangen.

