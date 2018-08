Fleck und Hebding holen DM-Titel

Viernheim.Bei den Deutschen Meisterschaften über die Triathlon-Kurzdistanz (1,5 km/40 km/10 km), die am Sonntag im Rahmen des V-Card-Triathlons in Viernheim ausgetragen wurden, haben die Athleten des Soprema Team TSV Mannheim überzeugt. In einem erstklassig besetzten Wettbewerb sicherte sich Franziska Fleck in 2:20:51 Stunden die Goldmedaille in der Altersklasse W 40, Marion Hebding holte in 2:25:48 den Titel in der W 50.

Auch die Männer des Soprema-Teams verkauften sich im starken Starterfeld mit vorderen Platzierungen gut: Hendrik Meth wurde Sechster in der M 40 in 2:12:50, Timo Rudolph 15. in 2:24:18. Ebenfalls den sechsten Platz belegte Markus Pfeifer in der M 50 in 2:16:20. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.08.2018