Flink mit Faust und Fuß

Mannheim.Luca Romano kämpft trotz seiner erst zwölf Jahre meisterlich, sogar weltmeisterlich. Schon zweimal stand er bei Welttitelkämpfen ganz oben auf dem Podest, das erste Gold 2018 in Athen gehört zu den größten Momenten in seinem noch jungen Leben. „Ich habe mich so gefreut über den Applaus und die Medaille. Und ich war sehr stolz auf mich, dass ich es geschafft hatte“, erinnert sich der Siebtklässler des Mannheimer Kurpfalz-Gymnasiums noch genau.

Zu den schönsten Erlebnissen gehört aber auch sein überhaupt erstes Turnier, das er im Alter von fünf Jahren bestritt. „Ich habe damals meinen besten Freund kennengelernt, auch wenn er mein Gegner war.“

Freunde gefunden

Die Freundschaft hält bis heute und ist ein wesentlicher Grund, weshalb Luca seinen Sport so liebt. „Ich habe dadurch viele tolle Freunde gefunden, wir freuen uns immer, wenn wir uns sehen“, berichtet Luca, dass sie nur auf der Matte Gegner sind. Für gefährlich hält er Pointfighting, seine Form des Kickboxens, nicht. „Es ist nicht gefährlicher als andere Sportarten“, ist er überzeugt. Schließlich wird beim Pointfighting die Bewegung mit Fuß oder Faust vor dem Kontakt mit dem Gegner abgeblockt. Dazu bedarf es eines hohen Maßes an Konzentration und Körperbeherrschung, doch über beides verfügt der Junge, dem das Kickboxen in die Wiege gelegt wurde.

Immerhin war sein Vater Klaus Nonnemacher bis zu seinem Karriereende 2004 einer der weltbesten Kämpfer: 15 Mal Deutscher Meister, dazu zehnmal Welt- und zweimal Europameister in unterschiedlichen Kategorien der World Karate und Kickboxing Association (WKA), zuletzt auch im Taekwondo. 2012 gründete der damalige WKA-Präsident die WKU (World Karate and Kickboxing Union) und führt seither den inzwischen bedeutendsten Weltverband.

„Ich habe meinem Vater als kleines Kind immer zugeschaut, wollte unbedingt auch Kickboxen, meine Eltern waren auch sofort einverstanden“, sagt Luca. Der Junge, der nicht gerne verliert, bessere Gegner aber akzeptiert, machte schnell Karriere, wechselte des Sports wegen von einer Bad Dürkheimer Schule an das private Mannheimer Kurpfalz-Gymnasium und profitiert sehr vom dortigen Talentförderprogramm. Vor allem kommt ihm zugute, dass mit Schulschluss um 15.30 Uhr auch alle Hausaufgaben erledigt sind.

Gleichwohl achtet sein Vater, ein studierter Sportwissenschaftler und Pädagoge, genau darauf, dass sein Sohn auch noch Kind sein darf. In normalen Zeiten kommt er auf fünf bis sechs Trainingseinheiten pro Woche, inklusive der Wochenenden mit Kadertraining oder Seminaren auch mit internationalen Top-Athleten. „Für spezielles Krafttraining ist er noch zu jung. Das kommt erst mit 14 Jahren“, erläutert Nonnemacher. Abwechslung bringen Fahrradfahren, Fußballspielen und Trampolinspringen.

Lange turnte Luca auch sehr gerne an Geräten, seine Gelenkigkeit ist im Pointfighting sein großes Plus. „Meine Stärken sind die hohen Kicks mit gestrecktem Bein in der Luft, Spagat konnte ich schon als kleines Kind perfekt.“ Aber er mag alle Kicks, „da kommt es auf Geschwindigkeit, Härte und Höhe an.“ Doch auch seine „hintere Faust“ setzt er höchst erfolgreich ein.

Prominenter Papa

Überhaupt würde er später einmal gerne Boxer werden. Doch bis dahin will Luca Romano auskosten, „dass es so viele Kickbox-Arten gibt. Das finde ich super, da kann ich auch noch in anderen Disziplinen Weltmeister werden.“ Aber die großen Erfolge könnten 2020 einfach nicht möglich sein. Die Landesmeisterschaften und das Turnier innerhalb der weltgrößten Sportmesse Fibo sind ebenso bereits abgesagt wie einige Ranglistenturniere.

Die WM im Herbst in Toronto, für die Luca schon qualifiziert ist, steht auf der Kippe. „Das alles ist zurzeit ziemlich blöd“, muss er sich mit Corona arrangieren. Wenn er bei seinem Vater in Karlsruhe ist, werden Training und sogar Turniere improvisiert, „doch auch bei meiner Mutter in Bad Dürkheim mache ich jeden Tag Sport.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.04.2020