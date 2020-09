Florian König zum TVG Großsachsen

Großsachsen.Handball-Drittligist TVG Großsachsen stellt seinen Kader noch breiter auf. Der 18-jährige Florian König ist ein Mann für die Zukunft. „Der Kontakt kam über Michel Abt und Daniel Haase, den Trainer der A-Jugend und Jugendkoordinator der Junglöwen, zustande“, erklärt Thomas Zahn, der Sportliche Leiter des TVG: „Flo wird weiter in Kronau in der A-Jugend-Bundesliga spielen und uns in der Dritten Liga unterstützen.“ Zahn beschreibt König als wendigen Mittelmann, der seine Halben gut ins Spiel bringen kann und seine Qualitäten im Angriff hat: „In der Abwehr muss er noch zulegen, auch körperlich.“ hm/ü

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.09.2020