Florian Oswald peilt 7,80 Meter an

Anzeige

Weinheim.Die Europameisterschaft in Berlin setzt bei allen DLV-Kadern letzte Energien frei. Was gibt es schöneres, als bei der Heim-EM im August dabei zu sein? Die Kurpfalz Gala brachte an Pfingsten nicht weniger als 17 Normerfüllungen, was einsamen Rekord aller Meetings darstellt und schob das Nominierungskarussell kräftig an. Da gerade im Sprint ein enger Konkurrenzkampf um Einzel- und Staffelplätze herrscht, bat der DLV darum, in Weinheim einen Test zwei Wochen vor den Deutschen Meisterschaften in Nürnberg abzuhalten.

Am Freitagabend wird es deshalb ab 17.20 Uhr hochkarätige Sprints und Sprünge geben. Auch die deutsche 4x100m-Männerstaffel kehrt an die Stätte ihres deutschen Rekordes aus dem Jahr 2012 zurück, als bei der Olympiaverabschiedung 38,02 sec gelaufen wurden. Derzeit erreicht das DLV-Quartett keine Zeit unter 39 sec, weshalb die schnelle Weinheimer Bahn helfen soll.

Alexandra Wester am Start

Im Weitsprung der Männer will Lokalmatador Florian Oswald versuchen, an seine 7,80 m heranzukommen. Bei den Frauen gibt es ein Wiedersehen mit der Kurpfalz-Gala-Siegerin 2017, Alexandra Wester. Bereichert wird das Meeting durch einige sambische Sprinter und Teilnehmer aus den USA, Frankreich und Luxemburg. Der Eintritt zu diesem Wettkampf ist frei. „Hier wird wirklich etwas geboten,“ rechnet Meetingchef Thomas Geißler mit der nötigen Zuschauer-Unterstützung. red