Flugpassagen machen Line Mayer am meisten Spaß

Mannheim.Line Mayer hat ein perfektes Jahr hinter sich. Bei allen wichtigen Wettkämpfen stand die 10-jährige Turnerin aus dem Mannheimer Leistungszentrum entweder ganz oben auf dem Podest oder wurde Zweite. Ihr schönstes Erlebnis war der Sieg beim Turn-Talentschulpokal, gekrönt wurde die Saison mit der Bestätigung, dass sie auch 2020 im Bundeskader gefördert wird.

Der Turner-Weg der Line Mayer begann schon früh. Nach ersten Erfahrungen in der Kindersportschule der TSG Weinheim erkannte ihre Großmutter Heike Böhler – eine Institution bei der TSG – das Talent der Enkelin und stellte die Vierjährige im Mannheimer Leistungszentrum (LZ) vor. „Ich war noch sehr klein und habe das alles nicht so richtig verstanden. Ich erinnere mich nur, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat und ich genommen wurde.“

Ab sofort spielte das Turnen eine immer wichtigere Rolle im Leben der Weinheimerin, die wegen der guten Bedingungen seit September das Mannheimer Ludwig-Frank-Gymnasium besucht. „Ich bin eine Frühaufsteherin“, macht es ihr nichts aus, dass sie morgens um sechs Uhr aus dem Bett muss, um zweimal pro Woche schon zum Frühtraining um 7.15 Uhr in der Halle im Pfeifferswörth zu sein.

Auf rund 23 Wochenstunden kommt sie mittlerweile, verteilt auf sechs Tage. „Das klappt alles ganz gut“, profitiert sie von der Eliteschule des Sports und von der Betreuung im Teilzeitinternat des LZ.

Körperspannung der Trumpf

„Stürze sind bei mit selten, ich habe eine gute Körperspannung und auch Ausstrahlung“, schildert Line ihre Stärken, während Trainerin Alina Korrmann zustimmend nickt. „Außerdem bin ich Perfektionistin – was nicht immer unbedingt gut ist“, kennt sie auch ihre Schwächen. „Ich werde ungeduldig, wenn ich etwas nicht sofort schaffe. Dann bin ich sauer auf mich selbst und verliere die manchmal die Lust. Ich arbeite aber daran, immer positiv zu denken“, weiß sie, dass das eine reine Kopfsache ist.

Erfolgserlebnisse in der Halle kommen allerdings viel häufiger vor. „Ich liebe es, an neuen Elementen arbeiten, es ist ein tolles Gefühl, wenn ich wieder eines geschafft habe.“ So machen ihr die Flugteile an ihrem Lieblingsgerät Barren „riesigen Spaß. Ich will unbedingt den Jägersalto lernen.“

Training geht schon Richtung Kür

Auch die Kamm-Riesenfelgen mit halber Drehung stehen auf dem Programm des Turn-Talents von der Bergstraße, am Balken versucht sie sich an der Akrobatik-Kombination Menichelli-Spreizsalto und am Boden arbeitet Line eifrig am Doppelsalto rückwärts. So richtig zum Zug kommen diese Teile allerdings erst 2021, wenn sie ihre ersten Kür-Übungen turnen und dann auch in der 1. Bundesliga starten darf. 2020 stehen laut Altersklasse noch die Pflichtaufgaben im Vordergrund.

