Formtest für den Marathon

MANNHEIM.Bald ist es soweit. Am 12. Mai findet der 15. Dämmermarathon durch Mannheim und Ludwigshafen statt. Die Online-Anmeldephase endet an diesem Sonntag. Teilnehmer des Dämmermarathons haben drei Wochen vor dem Großereignis am heutigen Samstag die Gelegenheit, ihre Form beim 21. Mannheimer Brückenlauf zu testen. Startschuss ist um 10 Uhr.

Die Teilnehmer haben eine 10-Kilometer-Strecke vor sich, die vom Gelände des PSV Mannheim im Pfeifferswörth entlang der Feudenheimer Straße, vorbei am Uniklinikum und über die Kurpfalzbrücke führt. Es geht weiter am Theresienkrankenhaus und Fernmeldeturm vorbei über die Schleuse Feudenheim und entlang des Neckarkanals, über die Spessartstraße und Neckarplatt zurück zum PSV. bol