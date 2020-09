Fortuna bleibt dank Arbeitssieg ganz oben

MANNHEIM.In der Fußball-Verbandsliga Nordbaden hat Fortuna Heddesheim am Sonntag mit einem umkämpften 3:1-Heimerfolg gegen Langensteinbach die Tabellenführung verteidigt. Auch der VfR Mannheim und Waldhof II feierten Siege.

Heddesheim – Langenst. 3:1 (2:0)

Rene Gölz, Trainer von Fortuna Heddesheim, musste nach der Begegnung erst einmal tief durchatmen. „Das war ein ganz schwieriges Spiel. Langensteinbach hat eine sehr starke Mannschaft, ist ein sehr guter Aufsteiger und hat uns das Leben auch richtig schwergemacht“, sagte der Coach nach dem Arbeitssieg seines Teams vor 140 Zuschauern. Patrick Fetzer traf für die Platzherren im ersten Durchgang zweimal. Doch dass die Fortuna mit einer 2:0-Führung in die Halbzeit ging, hatten sie vor allem Keeper Dennis Broll zu verdanken, der gleich viermal ganz stark parierte. Langensteinbach kam dann in der 67. Minute zum 2:1-Anschlusstreffer durch Dominic Riedel, doch die Heddesheimer hielten den Vorsprung. Eric Schaaf machte schließlich kurz vor Schluss mit dem 3:1 für die Fortuna alles klar. fvh

Kirrlach – VfR Mannheim 0:1 (0:1)

Andreas Backmann, der Coach der Rasenspieler, feierte eine erfolgreiche Rückkehr zu seinem alten Verein. Aufgrund eines deutlichen Übergewichts an hochkarätigen Torchancen setzte sich der VfR verdient durch. Ganz große Möglichkeiten blieben aber erst einmal aus, da die Hintermannschaft der Olympia ganz gut stand. Kurz vor der Pause belohnte sich der VfR schließlich doch noch für sein hohes Engagement: Eric Biedenbach führte aus halblinker Position einen Freistoß in Strafraumnähe aus und fand in Benedikt Koep einen geeigneten Abnehmer, der zum 1:0 einköpfte (44.).

Nach der Pause hatten die Rasenspieler zunächst zwei Riesenchancen durch Cihad Ilhan, allerdings vergab der Angreifer beide Male frei vor dem Tor (55., 66.). Da die Olympia-Kicker ihrerseits jedoch keine gefährlichen Aktionen mehr vortragen konnten, blieb es beim 1:0 für den VfR. vfr

Waldhof II – Gommersdorf 2:1 (1:1)

Totz Unterzahl nach einer Roten Karte gegen Julian Marquardt ab der 56. Minute gewann der SVW II gegen den VfR Gommersdorf und bleibt mit sieben Punkten Tabellenvierter. „Solche Spiele gehen dann nur über den Willen“, lobte Trainer Oscar Corrochano die Kampfkraft seiner Elf. Die wenigen Chancen des VfR Gommersdorf wurden mit vereinten Kräften zunichtegemacht und die eigene Führung in der zweiten Halbzeit erfolgreich verteidigt.

„Ärgerlich war aber der frühe Rückstand“, spielte Corrochano auf die Szene in der 6. Minute an, als Jakob Hespelt per Kopfball den VfR in Front brachte. Fast im Gegenzug hatten die Waldhof-Buwe schon die Chance zum Ausgleich, doch der fiel erst in der 35. Minute, als Malik Mikona die Lücke fand. Kelmend Azizi scheiterte nur zwei Minuten später an der Latte und verpasste die Waldhof-Führung (37.).

Sein Tor holte er nach der Pause nach. Ob es der Versuch einer Flanke oder ein Torschuss war – das blieb Azizis Geheimnis und heraus kam ein Traumtor. Der Ball schlug unhaltbar für VfR-Keeper Dennis Petrowski zum 2:1 ein (54.). Nur zwei Minuten später sah Marquardt nach einem Gerangel die Rote Karte, doch die Gommersdorfer konnten aus der zahlenmäßigen Überlegenheit kein Kapital schlagen und hätten sogar höher verlieren können, wenn die U 23 des SVW ihre Konter besser zu Ende gespielt hätte. rod

