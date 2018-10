Fortuna chancenlos, Gartenstadt patzt

MANNHEIM.In der Fußball-Verbandsliga hat der SV Sandhausen II mit einem 4:0 im Spitzenspiel beim FV Fortuna Heddesheim die Tabellenführung auf drei Zähler ausgebaut. Die Hardtwälder profitierten dabei von der Niederlage des VfB Gartenstadt. Der VfR Mannheim bleibt in Lauerstellung.

Heddesh. – Sandhausen II 0:4 (0:2)

Es war ein Dämpfer für die Ambitionen der Fortuna. Jascha Glückschalt brachte Sandhausen II mit 1:0 (13.) in Front. Den nächsten Rückschlag gab es für die Platzherren kurz vor der Pause, als Benjamin Sailer das 2:0 (42.) nachlegte. Mit einem Doppelschlag durch Sailer (67.) und Mehmet Güzelcoban (69.) machten die Hardtwälder den Sieg perfekt.

Bruchsal – Gartenstadt 4:2 (1:1)

In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer ein schnelles Spiel, in dem Gartenstadt in den ersten 25 Minuten dominierte und auch durch einen Treffer von Patrick Fetzer mit 1:0 in Führung ging. Der 1. FC Bruchsal hielt dann immer besser dagegen und glich durch einen 25-Meter-Schuss von Geckle zum 1:1 aus. Gartenstadt hatte in der 30. Minute Glück, als Peric nur den rechten Torpfosten traf. In der zweiten Halbzeit lief es für die Gäste auch nicht besser. Nach einem Schuss von Bruchsals Lima lenkte VfB-Verteidiger Zahnleiter den Ball unglücklich in das eigene Tor zum 1:2 (62.). Der VfB versuchte zu kontern, doch Geckle sorgte mit dem 3:1 (80.) für die Vorentscheidung. Markus Urban gelang zwar noch einmal der Anschlusstreffer (87.), doch Lima machte in der Nachspielzeit mit dem 4:2 (90.+3) alles klar. vfb

VfR Mannh. – Wieblingen 3:0 (1:0)

Gegen den TSV Wieblingen feierte der VfR mit einem 3:0 den vierten Sieg in Serie und kann somit von einem goldenen Oktober sprechen, da in diesem Monat alle Ligaspiele gewonnen wurden. Vor 230 Zuschauern war bei den Rasenspielern Marcel Gessel der überragende Spieler. Der VfR spielte in der ersten Hälfte 45 Minuten lang Powerplay. Gleich mit dem ersten Angriff gingen die Platzherren in Führung. Eine tolle Kombination über Piero Adragna und Bartosz Franke schloss Marcel Gessel gekonnt zum 1:0 (7.) ab. Zu Beginn der zweiten Hälfte gelang dem VfR sehr schnell das 2:0 (49.): Nach einer scharfen Hereingabe in den Strafraum von Gessel schoss der TSV-Verteidiger Fabian Wild ins eigene Netz. Gessel bereitete dann auch das 3:0 (62.) vor, Torschütze der Mannheimer war Bartosz Franke. Nach einer Schwalbe sah Gessel Gelb-Rot (76.). Die Ampelkarte hat zur Folge, dass der Angreifer am Donnerstag, wenn der VfR im Spitzenspiel beim SV Sandhausen II ran muss, gesperrt ist. vfr

