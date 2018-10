Fortuna lässt sich durch Rückstand nicht beirren

MANNHEIM.In der Fußball-Verbandsliga hat der SV Sandhausen II die Tabellenführung zurückerobert, da Primus VfB Gartenstadt in Lauda nur zu einem 0:0 kam. Fortuna Heddesheim gewann unterdessen das Derby gegen den SV 98 Schwetzingen mit 3:1. Der VfR Mannheim feierte einen Kantersieg.

VfR Mannheim – Durl.-Aue 6:1 (3:0)

Das war so nicht zu erwarten. Die Platzherren spielten sich in einen wahren Rausch und triumphierten auch in der Höhe verdient. Einen Sahnetag erwischte dabei Bartosz Franke, der mit drei Treffern brillierte. Aber auch seine Teamkollegen zeigten eine geschlossene Leistung.

Die Partie war zunächst von wenigen Höhepunkten geprägt. Nach zwei Minuten verpasste Marvin Gondorf den VfR-Kasten nur knapp. Danach gab es eine kuriose Unterbrechung: Schiedsrichter Fabian Reuter waren die Trikots beider Teams zu ähnlich, er ließ den VfR von blau auf rot wechseln. Dann ging es auch auf dem Platz weiter. Jonas Rehm erzielte bereits in der 11. Spielminute durch einen verwandelten Elfmeter den Führungstreffer für die Mannheimer. Durlachs Fabian Gondorf hatte mit einem Freistoß an die Latte Pech (17.). Vor der Pause sorgten dann Bartosz Franke (33.) und Abdelrahman Mohamed (41.) für klare Verhältnisse.

Franke hatte kurz nach Wiederanpfiff seinen Auftritt. Erst traf er aus 30 Metern zum 4:0 (47.), dann sorgte er nur wenig später mit einem schönen Heber über den gegnerischen Keeper für das 5:0 (49.). Mohamed traf noch zum 6:0 (54.), dann ließen es die Mannheimer ruhiger angehen. Durlach-Aue kam durch ein Strafstoßtor von Jonas Daum noch zum Ehrentreffer. Am Ende stand der höchste Saisonsieg für den VfR und erst die dritte Saisonniederlage der SpVgg Durlach-Aue. vfr

Lauda – Gartenstadt 0:0

Gegen die tiefstehende Mannschaft von Lauda, die den Erfolg nur mit langen Bällen suchte oder von Abspielfehlern von Gartenstadt profitierte, fand der VfB einfach kein Durchkommen. Patrick Fetzer (53.), Valon Muja (79.) und Eric Schaaf (83.) vergaben den Siegtreffer. Beinahe hätte Lauda durch einen Konter noch den Spielverlauf auf den Kopf gestellt. Jurjovic setzte den Ball – zum Glück für Gartenstadt – allerdings links neben das Tor. vfb

Heddesheim – Schwetz. 3:1 (1:1)

Die Fortuna feierte einen verdienten Derbysieg. Schwetzingen begann allerdings stark und ging durch einen Heber von Edmand Osmanaj auch mit 1:0 (18.) in Front. Die Platzherren konterten durch einen Freistoßtreffer von Yannick Tewelde zum 1:1 (25.). Bis zur Pause hatte Heddesheim noch weitere Chancen, es blieb aber zunächst beim 1:1.

In der zweiten Hälfte wurde die Fortuna nach 60 Minuten immer stärker. Nach Pass von Tewelde vollendete Dennis Lodato zum 2:1 (69.). Salih Özdemir erzielte dann per Volleyschuss noch das 3:1 (80.) für die Fortuna, die letztlich verdient gewann. fvh

