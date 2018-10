Fortuna muss sich schütteln

MANNHEIM.Die Fußball-Verbandsligisten müssen ihre Kräfte bündeln, am Donnerstag ist ein kompletter Spieltag angesetzt. Der Tabellenvierte Fortuna Heddesheim musste am vergangenen Sonntag einen Dämpfer hinnehmen. Die Mannschaft von Trainer Rene Gölz verlor sein Heimspiel gegen Spitzenreiter SV Sandhausen II mit 0:4.

„Der Sieg geht für Sandhausen auch in dieser Höhe in Ordnung. Wir haben durch individuelle Fehler die ersten beiden Treffer leichtfertig zugelassen. In der zweiten Halbzeit haben wir die Chancen zum 1:2 nicht verwertet, und dann durch einen Doppelschlag endgültig die Partie verloren“, sagte Gölz. Am morgigen Donnerstag, 14.30 Uhr, sind die Heddesheimer, die drei Zähler hinter dem VfB Gartenstadt (2.) liegen, beim TuS Bilfingen gefordert.

Der VfB Gartenstadt musste zuletzt ebenfalls eine Niederlage verarbeiten. Nach der Schlappe in Bruchsal will das Team von Trainer Dirk Jörns am Donnerstag wieder auf die Erfolgsspur zurück. Zu Hause treffen die Gelben Bären um 14.30 Uhr auf den VfB Eppingen.

Der VfR Mannheim fährt indes mit breiter Brust zum Spitzenspiel am Donnerstag, 14.30 Uhr, beim Tabellenführer SV Sandhausen II. „Wir wollen dort bestehen“, betont der Sportliche Leiter Jener Külbag. Der VfR hat seine vergangenen vier Spiele gewonnen und sich damit als Ligadritter wieder den Aufstiegsplätzen genähert. bol

